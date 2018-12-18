Медведеву на чемпионат России приехала поддержать ее бабушка

Футбол 18 декабря 2018 14:34 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прилетела в Саранск, где пройдет чемпионат России, сообщает «Р-Спорт».

«Женя уже в Саранске, прилетела из Канады в ночь на 18 декабря транзитом через Москву. Она уже находится в гостинице», – заявил представитель 19-летней российской фигуристки.

Отметим, что поддержать Медведеву на чемпионате России приехала ее бабушка.

Чемпионат России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. Женщины выступят с короткими программами в пятницу, а произвольные представят в субботу. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.