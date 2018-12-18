Черышев попал в топ-100 лучших футболистов мира 2018 года по версии Guardian - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 16:17Источник: The GuardianАвтор: Сметанникова Дарья

    Черышев попал в топ-100 лучших футболистов мира 2018 года по версии Guardian

    Британская газета Guardian составила рейтинг 100 лучших футболистов мира по итогам 2018 года.

    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев попал в топ-100, заняв 87-е место. Футболист забил четыре гола в пяти матчах на чемпионате мира-2018.

    В составлении рейтинга участвовали 225 экспертов из 69 стран. Сегодня были названы футболисты, занявшие с 7 по 100 место.

    В числе экспертов такие известные в прошлом игроки: Хавьер Дзанетти, Зико Нуну Гомеш, Жулио Сезар, Алексей Смертин, Сергей Кирьяков и другие.

    #черышев денис#сборная россии по футболу#фк валенсия#Футбол-Россия#чм-2018
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