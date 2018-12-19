Пепе, ставший свободным агентом, может перебраться в чемпионат Англии - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 11:18Источник: The Daily MailАвтор: Гичунцев Артур

Пепе, ставший свободным агентом, может перебраться в чемпионат Англии

Об этом сообщает Daily Mail.

Защитник сборной Португалии Пепе, покинувший турецкий "Бешикташ" на правах свобдного агента, может стать игроком "Вулверхэмптона".

Согласно источнику, единственным препятствием могут стать финансовые запросы бывшего игрока мадридского "Реала". Отмечается, что футболист хочет получать в новой команде 100 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Пепе провел за "Бешикташ" 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевых паса.

Добавим, что он покинул команду из-за финансовых проблем клуба.

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