«Балтика» уволила главного тренера Ледяхова - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 11:41Источник: ФК «Балтика»Автор: Сметанникова Дарья

«Балтика» уволила главного тренера Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Помимо Ледяхова команду покинул тренер Олег Василенко. Оба контракта расторгнуты в одностороннем порядке.

Напомним, Ледяхов возглавил «Балтику» по ходу текущего сезона, после того, как оставил пост наставника «Ахмата» в сентябре 2018 года.

После первой части сезона ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

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