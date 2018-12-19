«Балтика» уволила главного тренера Ледяхова

Футбол 19 декабря 2018 11:41 Источник: ФК «Балтика» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Помимо Ледяхова команду покинул тренер Олег Василенко. Оба контракта расторгнуты в одностороннем порядке.

ЛЕДЯХОВ И ВАСИЛЕНКО ПОКИДАЮТ «БАЛТИКУ»



Наш клуб расторг контракты с тренерами https://t.co/zvFAi2XNko pic.twitter.com/DOGmS0DLdn — ФК Балтика (@fcbaltika) 19 декабря 2018 г.

Напомним, Ледяхов возглавил «Балтику» по ходу текущего сезона, после того, как оставил пост наставника «Ахмата» в сентябре 2018 года.

После первой части сезона ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.