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Футбол19 декабря 2018 12:55Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

Мутко покинул пост президента РФС

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Виталий Мутко покидает пост президента РФС по итогам исполкома. Сообщает пресс-служба союза.

Мутко занимал должность президента РФС с 2015 года. В декабре 2017 он приостановил свою деятельность на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде, где он обжаловал решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр. Исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

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