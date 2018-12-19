Сергей Фурсенко: Будем и дальше проводить хоккей на футбольной арене в Петербурге

Футбол 19 декабря 2018 14:00 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко, что проведение хоккейных матчей на домашней арене "сине-бело-голубых" не ограничится двумя играми в декабре 2018 года и планируется и в будущем.

Воскресный хоккейный матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (5:0) прошел на стадионе "Санкт-Петербург" и собрал 71381 человека. По данным организаторов, за день арену в общей сложности посетило 81 000 болельщиков. 22 декабря на стадионе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и московским ЦСКА.

- В первую очередь, это футбольный стадион. Будем смотреть по календарю и в промежутках между перерывом на зиму станем приглашать проводить хоккей и всех, кого заинтересует такая площадка. Здесь огромная территория, другие возможности. То, что в свое время был построен стадион, событие не только для Санкт-Петербурга, но и тех, кто хочет провести на арене мероприятия, - цитирует Фурсенко агентство "Р-Спорт".