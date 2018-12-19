Сергей Фурсенко: Будем и дальше проводить хоккей на футбольной арене в Петербурге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Шальке-04
    Байер
    0
    0
    • Футбол19 декабря 2018 14:00Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Сергей Фурсенко: Будем и дальше проводить хоккей на футбольной арене в Петербурге

    Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко, что проведение хоккейных матчей на домашней арене "сине-бело-голубых" не ограничится двумя играми в декабре 2018 года и планируется и в будущем.

    Воскресный хоккейный матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (5:0) прошел на стадионе "Санкт-Петербург" и собрал 71381 человека. По данным организаторов, за день арену в общей сложности посетило 81 000 болельщиков. 22 декабря на стадионе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и московским ЦСКА.

    - В первую очередь, это футбольный стадион. Будем смотреть по календарю и в промежутках между перерывом на зиму станем приглашать проводить хоккей и всех, кого заинтересует такая площадка. Здесь огромная территория, другие возможности. То, что в свое время был построен стадион, событие не только для Санкт-Петербурга, но и тех, кто хочет провести на арене мероприятия, - цитирует Фурсенко агентство "Р-Спорт".

    #фурсенко сергей#фк зенит#РПЛ#кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта