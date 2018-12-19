Артем Дзюба: Система VAR нужна, с ней не будет непонятных решений

Футбол 19 декабря 2018 16:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

- На чемпионате мира был матч. Идет подкат, и со стороны кажется - точно пенальти! Его назначили. И только после использования VAR можно было увидеть, что это был идеально чистый подкат. В итоге вся игра перевернулась в другую сторону. Для меня это было совершенно четким осознанием - система нужна. С ней не будет непонятных решений, все окажется честно.

Да что мы говорим про других - взять наш матч с испанцами. Если бы не VAR, наш пенальти не поставили бы никогда в жизни. Потому что когда к судье подбегают Серхио Рамос, Пике, Иско, вся остальная испанская компания и начинает доказывать, что руки не было… Уверен, без VAR судья бы их послушал. Они бы его авторитетом задушили. А так как работала система видеоповторов - ребята, извините! Даже если вы играете с россиянами, был пенальти - получите, - рассказал Дзюба в интервью сайту телеканала "Матч ТВ".

На чемпионате мира-2018 сборная России обыграла испанцев на стадии 1/8 финала в серии послематчевых пенальти.