Артем Дзюба: Система VAR нужна, с ней не будет непонятных решений - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Металлург Нк
    Зауралье
    2
    3
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Шальке-04
    Байер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Бавария
    РБ Лейпциг
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Фрайбург
    Ганновер-96
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Майнц
    Айнтрахт Ф
    0
    0
    • Футбол19 декабря 2018 16:25Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Артем Дзюба: Система VAR нужна, с ней не будет непонятных решений

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

    - На чемпионате мира был матч. Идет подкат, и со стороны кажется - точно пенальти! Его назначили. И только после использования VAR можно было увидеть, что это был идеально чистый подкат. В итоге вся игра перевернулась в другую сторону. Для меня это было совершенно четким осознанием - система нужна. С ней не будет непонятных решений, все окажется честно.

    Да что мы говорим про других - взять наш матч с испанцами. Если бы не VAR, наш пенальти не поставили бы никогда в жизни. Потому что когда к судье подбегают Серхио Рамос, Пике, Иско, вся остальная испанская компания и начинает доказывать, что руки не было… Уверен, без VAR судья бы их послушал. Они бы его авторитетом задушили. А так как работала система видеоповторов - ребята, извините! Даже если вы играете с россиянами, был пенальти - получите, - рассказал Дзюба в интервью сайту телеканала "Матч ТВ".

    На чемпионате мира-2018 сборная России обыграла испанцев на стадии 1/8 финала в серии послематчевых пенальти.

    #дзюба артем#Футбол-Россия#система var#чм-2018
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта