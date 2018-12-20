Владимир Путин о главных событиях 2018 года: Выборы и чемпионат мира по футболу

Президент проводит ежегодную пресс-конференцию.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста НТВ Владимира Кондратьева во время своей ежегодной пресс-конференции, которая стала 14-й по счету, назвал главные события 2018 года по своей версии.
«Их два, – сказал Путин. – Разумеется, это выборы президента. Это важно для всей страны.
И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным и для всей страны, и для всего мира, как выяснилось».
Напомним, чемпионат мира впервые в истории прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны.
Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.