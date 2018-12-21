Георгий Ярцев: Я в действиях Карреры попыток по-футбольному выйти из пике не заметил

Футбол 21 декабря 2018 12:42 Источник: Sportbox.ru Автор: Гичунцев Артур

Итальянец покинул команду, а его место занял российский специалист Олег Кононов.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев прокомментировал уход Массимо Карреры с поста наставника красно-белых.

«Вспомните, как команда заступилась за Дениса, когда на него полез болельщик. Его поддерживают, ему доверяют капитанскую повязку. С этим надо считаться. Что касается конфликта с Каррерой, то он, на мой взгляд, слишком раздут. Досконально о нём знают 3-4 человека. Остальные могут лишь догадываться о том, что произошло. У тренера такая работа. Любой шаг – навстречу увольнению. Я не знаю случаев, когда крайним оказывался футболист. Да, Каррера стал чемпионом и любимцем публики, но если ты не набираешь очков, не поддерживаешь в коллективе нормальный микроклимат, то о старых заслугах никто не вспомнит.

Массимо занервничал, стал принимать эмоциональные, спонтанные решения. Например, вводить молодёжь, которая в большинстве своём не проходила с командой сборов, полноценно не участвовала в теоретических занятиях. Никто не спорит: молодых надо привлекать. Но делать это не спонтанно, а готовя ребят к серьёзной проверке. Кидать молодых в озеро – а там выплывут, не выплывут – неправильно. Хорошо, что многие парни показали себя с хорошей стороны, но это скорее вопреки, а не благодаря. Тренеру нужно было успокоиться, проанализировать, что не так. Может быть, поговорить с игроками, спросить, как они видят ситуацию. Я в действиях Карреры попыток по-футбольному выйти из пике не заметил.

Ещё раз повторю, не могу судить, не зная всех подводных камней. Говорить голословно не хочу. Наверное, Глушаков представлял не только свои интересы. Но он не прав в том, что сразу пошёл к президенту клуба, минуя тренера и генерального директора. Если он хотел решить футбольный вопрос, то надо было сначала поговорить с Каррерой. Если проблема касалась быта, жизни команды, надо было идти к Сергею Родионову. Думаю, если бы он так поступил, вопрос мог бы решиться по-другому», – цитирует Ярцева Sportbox.