Более половины жителей планеты следили за ЧМ-2018 в России

Футбол 21 декабря 2018 12:46 Источник: ФИФА (FIFA) Автор: Липкин Антон

Турнир посмотрели 3,572 миллиарда человек.

ФИФА опубликовала отчет о зрительской аудитории трансляций матчей чемпионата мира 2018 года в России.

В общей сложности за турниром следили более половины жителей планеты (3,572 миллиарда человек).

Общее число тех, кто посмотрел дома хотя бы одну минуту телевизионных трансляций, достигло 3,262 миллиарда человек. Еще примерно 309,7 миллиона зрителей смотрели трансляции на цифровых платформах, в общественных местах, барах и ресторанах, благодаря чему общая аудитория выросла на 9,5 %.

Финальный матч между сборными Франции и Хорватии, состоявшийся 15 июля, собрал в общей сложности 1,12 миллиарда зрителей, из которых 884,37 миллиона человек смотрели его дома по телевизору, а еще 231,82 миллиона – на цифровых платформах, а также вне дома.

Средняя аудитория прямых трансляций каждого из 64 матчей составила 191 миллион человек, то есть каждая игра стала отдельным телевизионным событием мирового масштаба.

Анализ данных показывает также, что в среднем зрители, следившие за матчами дома по телевизору, проводили у экранов больше времени, чем во время предыдущих чемпионатов мира: количество зрителей, посмотревших трансляции игр ЧМ-2018 в течение хотя бы трех минут, составило 3,04 миллиарда человек, что на 10,9 % превышает показатель турнира 2014 года. Количество зрителей, посмотревших не менее 30 минут трансляций, достигло 2,49 миллиарда – значительно больше, чем в 2014 году (1,95 млрд зрителей).