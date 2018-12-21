Коммерческий директор ФИФА: ЧМ-2018 в России действительно стал лучшим в истории

Футбол 21 декабря 2018 12:52 Источник: ФИФА (FIFA) Автор: Липкин Антон

За турниром следили более половины жителей планеты.

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок прокомментировал данные из отчета о зрительской аудитории трансляций матчей чемпионата мира 2018 года в России.

«Эти цифры подтверждают, что ЧМ-2018 в России действительно стал лучшим в истории, – приводит слова Ле Флока официальный сайт ФИФА. – Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей: это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков.

Тот факт, что половина населения мира смотрела чемпионат мира, доказывает не только высочайшее качество трансляций, но и неугасающий интерес болельщиков во всем мире к высококлассному футболу».

Напомним, по данным отчета в общей сложности за турниром следили более половины жителей планеты – 3,572 миллиарда человек.