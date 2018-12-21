Сергей Фурсенко: Наше главное направление - развитие молодежи в "Зените"

Футбол 21 декабря 2018 15:33 Источник: Чемпионат.com

Президент петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью, посвященном итогам года, рассказал о планах работы клуба на ближайшее время.

— Наиболее приоритетное направление для нас — развитие молодёжи в «Зените». Полтора года назад, получив инфраструктуру академии в концессию, мы активно взялись за работу. На сегодняшний день в рамках соглашения с городом нами проинвестировано более 450 миллионов рублей в переоборудование полей, в ремонт здания интерната, в новый воздухоопорный манеж, который должен быть установлен до конца года. Кроме того, нами переоборудовано основное поле с натуральным покрытием под стандарты футбольной национальной лиги. Количество мест на трибунах доведено до трёх тысяч и до необходимой величины увеличена яркость освещения.

Конечно, мы используем опыт коллег. Например, наши специалисты неоднократно посещали центр «Сириус» и очень внимательно изучили его опыт. В будущем в своей работе мы будем использовать эти передовые технологии в воспитательном и образовательном процессах, хотя и не имеем к сочинскому «Сириусу» прямого отношения. В академии сейчас работает около 130 человек, и мы планируем и дальше делать всё для развития нашей молодёжи, рассказал Фурсенко в интервью "Чемпионат.сом".

"Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России в статусе лидера, опережая на 1 очко идущий вторым "Краснодар".