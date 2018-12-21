Денис Глушаков: Мне жалко Кокорина и Мамаева, они хорошие футболисты

Футбол 21 декабря 2018 18:57 Источник: Телеканал «Россия-1»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отказался комментировать инцидент с задержанием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Не буду даже это комментировать. Они сами разберутся. Жалко просто Кокорина и Мамаева. Ребята переживают, я их знаю с другой стороны. Я с ними играл в одной команде. Так что я им желаю, чтобы это все побыстрее закончилось, они вернулись и играли в футбол, потому что это хорошие футболисты и хорошие люди, – рассказал Глушаков в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Ранее стало известно, что Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую.

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года. Оба игрока были арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.