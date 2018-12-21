Денис Глушаков: Вместе с Дарьей против меня работает серьезная команда

Футбол 21 декабря 2018 19:43 Источник: Телеканал «Россия-1»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал скандальное видео из бани, которое ранее выложила его супруга.

– Никто из моих друзей не мог предать меня. Там работает серьезная команда. Люди оперативно за мной следили, знали где я, с кем я. Дарья сначала говорит «перед игрой», затем «после игры». Она шла специально за компроматом и снять какое-то видео. Это все понимают.

Она попала к людям, которые играют ей. Она делает то, что ей говорят.

Я отдыхал с командой. У нас традиция: когда приходит новый игрок, мы сидим вместе, общаемся. Неважно – русские или легионеры. Нужен диалог. В ресторане нас начинают дергать, не можем раскрепоститься. На том видео девушка, с которой я знаком с 13 лет. Она помогла мне найти адвокатов. Я был не в курсе всей этой грязи, разводов и прочего. Нужно было встретиться там, поскольку за мной следили, прослушивали, взламывали, – сказал Глушаков в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».