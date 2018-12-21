Адвокат Мамаева: Фактически следствие завершено, но юридически – нет

Футбол 21 декабря 2018 19:52 Источник: Чемпионат.com

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, после того как следствие изменило на более тяжкую статью, вменяемую его клиенту, выразил мнение, что юридически следствие по делу еще не завершено.

- Фактически следствие по делу завершено, но юридически пока нет. Предполагаю, что на следующей неделе потерпевшим объявят об окончании следствия. Можно рассчитывать, что уже в январе прокурор будет решать, направлять дело в суд или возвращать следствию, - приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую.

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года. Оба игрока были арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.