Маурицио Сарри: Кристенсен не продается, проблема Дринкуотера – в моем стиле

Футбол 22 декабря 2018 07:54 Источник: ФК «Челси» Автор: Липкин Антон

Итальянец рассказал об игроках, которые мало играют в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Лестером» рассказал о травме защитника Андреаса Кристенсена и положении в команде полузащитника Дэниэла Дринкуотера.

«У Кристенсена небольшая травма колена, и вчера врач сказал мне, что она не очень серьезная, но игроку около недели придется отдохнуть, – приводит слова Сарри официальный сайт клуба. – Сейчас ему нужен отдых, поэтому, полагаю, он пропустит пару матчей.

Кажется, вчера «Барса» анонсировала подписание нового центрального защитника. Кристенсен, конечно же, не продается, это важный для нас игрок, он не играл регулярно в АПЛ, но сыграл во всех остальных матчах. Он очень молод и станет еще важнее в будущем.

Дэнни находится в заявке АПЛ, но его нет в заявке на еврокубки. Думаю, это очень хороший полузащитник, но он подходит для игры с двумя полузащитниками, потому что в схеме с тремя полузащитниками он уже не является центральным полузащитникам и не играет в центре справа или слева. Его проблема – только мой стиль футбола. Я не знаю, это зависит от клуба и, думаю, это зависит от него».

В нынешнем сезоне 22-летний Кристенсен провел десять матчей, из них только один – в премьер-лиге. 28-летний Дринкуотер вышел на поле только в одном матче – в игре за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (0:2), после чего еще дважды попадал в заявку на игры премьер-лиги и Кубка лиги.