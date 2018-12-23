Адвокат: Матч в СИЗО может оказать благоприятное воздействие на Кокорина и Мамаева - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 18:52Источник: Sport24.ru

    Адвокат: Матч в СИЗО может оказать благоприятное воздействие на Кокорина и Мамаева

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о футбольном матче между командами заключенных и охранников СИЗО «Бутырка».

    - В ближайшее время встречусь с Павлом и узнаю, насколько эта информация соответствует действительности. Они профессиональные спортсмены и умеют держать мяч и вести себя с ним. Вопрос - против кого они будут играть? По ногам там можно получить лихо. Лично я не возражаю. Любое их участие в спортивных мероприятиях - это лишняя эмоциональная и моральная поддержка. Если такая возможность представится - дай бог, чтобы она стала минимальным новогодним подарком для ребят. У них ведь нет никакой возможности тренироваться. Так что этот матч может оказать благоприятное воздействие на них, - приводит слова Бушманова Sport24.ru.

    Ранее появилась информация, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут сыграть в составе команды заключенных в футбольном матче с командой охранников СИЗО «Бутырка».

    #Футбол-Россия#кокорин александр#мамаев павел
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