Станислав Черчесов: Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно

Футбол 24 декабря 2018 16:19 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему помог юмор форварда Артема Дзюбы на чемпионате мира 2018 года.

«Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира», - цитирует Черчесова «RT на русском».

Специалист также отметил, что, если бы он возглавил европейскую команду и имел бы карт-бланш на покупку любых трех российских футболистов, то помимо Дзюбы взял бы в команду Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Александра Головина, Романа Зобнина, Юрия Газинского, Александра Самедова и Юрия Жиркова.

«Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно», - отметил Черчесов.

Напомним, сборная России на ЧМ-2018 впервые в истории вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии.