Станислав Черчесов: Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему помог юмор форварда Артема Дзюбы на чемпионате мира 2018 года.
«Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира», - цитирует Черчесова «RT на русском».
Специалист также отметил, что, если бы он возглавил европейскую команду и имел бы карт-бланш на покупку любых трех российских футболистов, то помимо Дзюбы взял бы в команду Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Александра Головина, Романа Зобнина, Юрия Газинского, Александра Самедова и Юрия Жиркова.
«Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно», - отметил Черчесов.
Напомним, сборная России на ЧМ-2018 впервые в истории вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии.