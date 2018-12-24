Станислав Черчесов: Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 16:19Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

    Станислав Черчесов: Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему помог юмор форварда Артема Дзюбы на чемпионате мира 2018 года.

    «Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира», - цитирует Черчесова «RT на русском».

    Специалист также отметил, что, если бы он возглавил европейскую команду и имел бы карт-бланш на покупку любых трех российских футболистов, то помимо Дзюбы взял бы в команду Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Александра Головина, Романа Зобнина, Юрия Газинского, Александра Самедова и Юрия Жиркова.

    «Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно», - отметил Черчесов.

    Напомним, сборная России на ЧМ-2018 впервые в истории вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии.

    #черчесов станислав#дзюба артем#игнашевич сергей#чм-2018#сборная россии по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта