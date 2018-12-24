Мхитарян выбыл на срок до шести недель из-за перелома плюсневой кости

Футбол 24 декабря 2018 17:38 Источник: ФК «Арсенал» (Лондон) Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сломал плюсневую кость правой ноги. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, армянский хавбек выбыл на срок до шести недель.

Мхитарян пропустил матч 18-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1). Всего в текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах «Арсенала», в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Помимо Мхитаряна в «Арсенале» травмированы Сеад Колашинац, Дэнни Уэлбек, Роб Холдинг, Константинос Мавропанос и Эктор Бельерин.