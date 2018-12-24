Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги спустя десять лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 19:02Источник: Sky Sports

    Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги спустя десять лет

    Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги сезона-2007/08.

    Напомним, что Дефо, в то время выступавший в составе «Тоттенхэма», 31 января 2008 года был продан в «Портсмут» и не смог принять участие в финальной встрече Кубка лиги, в котором «Тоттенхэм» в дополнительное время обыграл «Челси» со счетом 2:1. Тогда форвард не смог принять участие ни в торжествах, ни в церемонии награждения, но спустя 10 лет он, наконец, получил медаль за участие в кубковом триумфе.

    - Это большой сюрприз, я действительно счастлив, это хороший рождественский подарок. Видимо и я в какой-то момент был быть хорошим мальчиком. Невероятно, уверен, мама заберет у меня эту медаль, как она делает обычно, и спрячет где-нибудь в шкафу, - цитирует Дефое Sky Sports.

    #Кубок английской лиги#фк тоттенхэм#фк борнмут#дефо джермейн
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта