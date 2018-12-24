Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги спустя десять лет

Футбол 24 декабря 2018 19:02 Источник: Sky Sports

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги сезона-2007/08.

Напомним, что Дефо, в то время выступавший в составе «Тоттенхэма», 31 января 2008 года был продан в «Портсмут» и не смог принять участие в финальной встрече Кубка лиги, в котором «Тоттенхэм» в дополнительное время обыграл «Челси» со счетом 2:1. Тогда форвард не смог принять участие ни в торжествах, ни в церемонии награждения, но спустя 10 лет он, наконец, получил медаль за участие в кубковом триумфе.

- Это большой сюрприз, я действительно счастлив, это хороший рождественский подарок. Видимо и я в какой-то момент был быть хорошим мальчиком. Невероятно, уверен, мама заберет у меня эту медаль, как она делает обычно, и спрячет где-нибудь в шкафу, - цитирует Дефое Sky Sports.