«Реал» хочет приобрести у «Челси» Азара взамен на Иско и Ковачича - Советский спорт
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Футбол24 декабря 2018 21:09Источник: Onda CeroАвтор: Сметанникова Дарья

«Реал» хочет приобрести у «Челси» Азара взамен на Иско и Ковачича

Полузащитник «Челси» Эден Азар находится в сфере интересов «Реала».

Мадридский клуб готов предложить «Челси» обменять Азара на двух своих футболистов – Иско и Матео Ковачича. Об этом сообщает Onda Cero.

Ковачич текущий сезон проводит в «Челси» на правах аренды. «Синие» довольны игрой хорвата и хотели бы оставить его в команде. Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари не ладит с Иско, поэтому футболист может быть продан в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет выручить с продажи Азара 170 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 21 матч за «синих», в которых забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.

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