Адвокат: Глушаков вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей

Футбол 25 декабря 2018 16:32 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил, что капитан «Спартака» Денис Глушаков вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа ещё 30 млн рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьёзным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела», - цитирует Жорина ТАСС.

Напомним, Глушаков проводит бракоразводный процесс со своей супругой. Ранее адвокат Дарьи сообщал, что Денис нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.