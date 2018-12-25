Адвокат: Глушаков вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 16:32Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Адвокат: Глушаков вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил, что капитан «Спартака» Денис Глушаков вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа ещё 30 млн рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьёзным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела», - цитирует Жорина ТАСС.

Напомним, Глушаков проводит бракоразводный процесс со своей супругой. Ранее адвокат Дарьи сообщал, что Денис нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.

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