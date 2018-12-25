Marca включила Головина в топ-80 лучших футболистов 2018 года - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 17:21Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Marca включила Головина в топ-80 лучших футболистов 2018 года

Испанское издание Marca составило рейтинг лучших футболистов 2018 года.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял в рейтинге 78-е место. Его партнеры по сборной России Денис Черышев и Артем Дзюба 89-е и 97-е места соответственно.

Испанское издание при составлении рейтинга отмечает игру футболистов на чемпионате мира в России. Головин на мировом первенстве принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Напомним, после ЧМ-2018 Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро.

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