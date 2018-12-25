«Милан» обжалует в CAS наказание за нарушение финансового фэйр-плей - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 19:45Источник: ФК «Милан»Автор: Спирин Дмитрий

«Милан» обжалует в CAS наказание за нарушение финансового фэйр-плей

«Милан» не намерен мириться с решением УЕФА о потенциальном наказании клуба за нарушение финансового фэйр-плей.

Миланцы обжалуют решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не получит причитавшиеся ему 12 миллионов евро призовых за участие в Лиге Европы в текущем сезоне.

Заявка «Милана» на следующие два еврокубковых сезона будет ограничена – не более 21 футболиста.

Также «Милан» до 30 июня 2021 года должен стать безубыточным. В противном случае он будет отстранен от участия в еврокубках в сезонах-2022/23 и 2023/24.

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