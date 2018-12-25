Дмитрий Булыкин: Россия и до чемпионата мира-2018 была футбольной страной - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 20:42Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Спирин Дмитрий

Дмитрий Булыкин: Россия и до чемпионата мира-2018 была футбольной страной

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин подвел итоги футбольного года.

- Мы и до чемпионата мира были футбольной страной. Появление инфраструктуры - начиная от дорог и заканчивая большими стадионами - добавило дополнительного импульса. Вся эта инфраструктура станет не только толчком к развитию спорта, но и расширит досуговые возможности граждан, так как, например, спортивные арены можно преобразовывать в разные площадки.

Я бы хотел отметить всех футболистов сборной России. Все выполнили должным образом установки главного тренера и тем самым привели Россию к 1/4 финала чемпионата мира, - цитирует Булыкина "Евро-футбол.ру".

Чемпионат мира прошел в 11 российских городах в июне и июле. Победу одержала сборная Франции.

#булыкин дмитрий#чм-2018#Футбол-Россия
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