Дмитрий Булыкин: Россия и до чемпионата мира-2018 была футбольной страной

Футбол 25 декабря 2018 20:42 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Спирин Дмитрий

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин подвел итоги футбольного года.

- Мы и до чемпионата мира были футбольной страной. Появление инфраструктуры - начиная от дорог и заканчивая большими стадионами - добавило дополнительного импульса. Вся эта инфраструктура станет не только толчком к развитию спорта, но и расширит досуговые возможности граждан, так как, например, спортивные арены можно преобразовывать в разные площадки.

Я бы хотел отметить всех футболистов сборной России. Все выполнили должным образом установки главного тренера и тем самым привели Россию к 1/4 финала чемпионата мира, - цитирует Булыкина "Евро-футбол.ру".

Чемпионат мира прошел в 11 российских городах в июне и июле. Победу одержала сборная Франции.