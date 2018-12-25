Дмитрий Сенников: Главное событие 2018 года – успешное проведение ЧМ в России

Футбол 25 декабря 2018 21:41 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников – о самом значимом спортивном событии 2018-го года.

– На первое место по значимости поставлю успешное проведение чемпионата мира в России. Оно получилось образцово-показательным. Все гости остались довольны. Все, что делалось оргкомитетом, было на высочайшем уровне.

Было проведено столько разных мероприятий, организовано множество фан-зон. На высоком уровне был организован проход на стадионы и безопасность.

Это был самый запоминающийся чемпионат мира за последние годы. Вряд ли по уровню с ним могут сравниться чемпионаты мира в ЮАР или Бразилии, – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.ру»