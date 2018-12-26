Суарес и Пепе могут стать одноклубниками Головина - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 07:21Источник: France FootballАвтор: Гичунцев Артур

Суарес и Пепе могут стать одноклубниками Головина

В текущем сезоне команда Тьерри Анри занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.

Руководство "Монако" продолжает работу над усилением состава, сообщает France Football.

По информации источника, клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, который также интересен "Милану" и "Эвертону". В нынешнем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 1 матч за каталонский клуб.

Как сообщает Sport.es, "Монако" также проявляет интерес к защитнику сборной Португалии Пепе, который покинул "Бешикташ" в этом месяце из-за финансовых проблем клуба.

Ранее сообщалось, что состав "Монако" может пополнить хавбек "Челси" Сеск Фабрегас.

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