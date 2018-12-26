Еременко и Попов могут перейти в «Ростов»

Футбол 26 декабря 2018 10:57 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Sport24.ru.

Полузащитник московского «Спартака» Роман Еременко может перебраться в «Ростов». Ранее сообщалось о желании столичного клуба расторгнуть контракт с финским футболистом.

Отмечается, что «Ростов» также рассматривает возможность усиления состава другим спартаковцем – болгарским полузащитником Ивелином Поповым, которому красно-белые также разрешили искать себе новый клуб.

После 17 туров команда Олега Кононова расположилась на четвертом месте в РПЛ, а подопечные Валерия Карпина занимают 7-е место.

В нынешнем сезоне Еременко провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах. У Попова – 21 матч, 1 гол и 2 голевые передачи.