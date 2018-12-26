Ананидзе может стать игроком «Крыльев Советов» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 11:17Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Ананидзе может стать игроком «Крыльев Советов»

В текущем сезоне грузинский футболист провел 3 матча и отдал 1 голевой пас.

Хавбек московского "Спартака" Джано Ананидзе может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.ru.

По информации источника, 26-летний игрок может перебраться в "Крылья Советов" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Джано оказался в списке футболистов, которым руководство "Спартака" сообщило о желании расстаться.

Добавим, что его контракт со "Спартаком" действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 1 млн евро.

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