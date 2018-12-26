ФСБ проверит обвинения Глушакова в даче взятки полицейским - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 16:55Источник: Телеграм-канал MashАвтор: Сметанникова Дарья

ФСБ проверит обвинения Глушакова в даче взятки полицейским

Представители Дарьи Глушаковой - жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова - написали заявление в Центральный аппарат Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Как утверждает телеграм-канал Mash, ФСБ должен проверить обвинения Глушакова в даче взятки полицейским. Представители Дарьи Глушаковой предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний футболиста красно-белых в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали уголовное дело против него.

Отмечается, что в материалах представителей ФСБ есть и конкретные цифры, и данные доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.

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