ФСБ проверит обвинения Глушакова в даче взятки полицейским

Футбол 26 декабря 2018 16:55 Источник: Телеграм-канал Mash Автор: Сметанникова Дарья

Представители Дарьи Глушаковой - жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова - написали заявление в Центральный аппарат Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Как утверждает телеграм-канал Mash, ФСБ должен проверить обвинения Глушакова в даче взятки полицейским. Представители Дарьи Глушаковой предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний футболиста красно-белых в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали уголовное дело против него.

Отмечается, что в материалах представителей ФСБ есть и конкретные цифры, и данные доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.