Адвокат: Не удивлен информацией о подключении ФСБ к делу Глушакова

Футбол 26 декабря 2018 19:30 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Ранее в СМИ появилось информация, что Федеральная служба безопасности России проверит капитана «Спартака» Дениса Глушакова на дачу взятки полицейским.

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин прокомментировал участие ФСБ в деле футболиста красно-белых. Глушаков мог дать взятку за то, чтобы на него не заводили уголовное дело.

«Если действительно есть коррупционное составляющее в действиях Глушакова, и он так или иначе пытается повлиять на правосудие, то это как раз интересы государственной безопасности. Здесь не удивительно, что рано или поздно это кого-то заинтересует. Предоставлял ли я записи ФСБ? Я не уполномочен об этом говорить», - приводит слова Адвоката Sport24.ru.

Напомним, Глушаков проводит бракоразводный процесс со своей супругой. Ранее адвокат Дарьи сообщал, что Денис нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.