Адвокат Кокориных: Матч между заключенными и командой СИЗО не состоится

Футбол 26 декабря 2018 21:28 Источник: «Советский спорт»

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова рассказала о ходе дела.

«После сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры: «Не мешай следователю, а дело он развалит сам» работает в полном объеме по настоящему уголовному делу.

Сегодня в четвертый раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ.

Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на четырех листах 18 следователей четыре раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка. Сегодня предварительное следствие окончено.

После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд.

Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования.

Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», – написала Стукалова в инстаграме.

Напомним, братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

21 декабря всем фигурантам дела следствие поменяло статью на более тяжкую – часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы было получено заключение о причинении легкого вреда здоровью потерпевшим.