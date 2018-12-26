Унаи Эмери: Я обсуждал с Неймаром его переход в «Реал»

Футбол 26 декабря 2018 23:37 Источник: RTVE

Бывший наставник «Пари Сен-Жермен», ныне главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что обсуждал с Неймаром возможность перехода в «Реал».

«У меня было несколько разговоров с Неймаром о футбольной карьере во время слухов о его переходе в «Реал». Этому футболисту не нужны никакие советы», – заявил Эмери в эфире RTVE.

Ранее стало известно, что 26-летний бразилец регулярно созванивается с руководством «Барселоны» и просит вернуть его в клуб.

Напомним, Неймар перебрался в стан парижан прошлым летом за 222 миллиона евро. В текущем сезоне он в составе «ПСЖ» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач.