Денис Черышев: Это был незабываемый год для меня - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 00:04Источник: «Советский спорт»

Денис Черышев: Это был незабываемый год для меня

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев подвел итоги уходящего года.

«Это был незабываемый год для меня, и думаю, для всех русских тоже. Всем огромное спасибо за поздравления. Дальше больше! С Божьей помощью все возможно!

Отдельное спасибо всем, кто рядом, без вас ничего бы из этого не вышло! Мой лучший подарок – это иметь такую девушку, семью и друзей, которые у меня есть», – написал Черышев в инстаграме.

Напомним, Черышев в составе сборной России принял участие в пяти играх чемпионата мира, в которых забил четыре мяча. В текущем сезоне в составе «Валенсии» Денис сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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