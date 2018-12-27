Денис Черышев: Это был незабываемый год для меня

Футбол 27 декабря 2018 00:04 Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев подвел итоги уходящего года.

«Это был незабываемый год для меня, и думаю, для всех русских тоже. Всем огромное спасибо за поздравления. Дальше больше! С Божьей помощью все возможно!

Отдельное спасибо всем, кто рядом, без вас ничего бы из этого не вышло! Мой лучший подарок – это иметь такую девушку, семью и друзей, которые у меня есть», – написал Черышев в инстаграме.

Напомним, Черышев в составе сборной России принял участие в пяти играх чемпионата мира, в которых забил четыре мяча. В текущем сезоне в составе «Валенсии» Денис сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.