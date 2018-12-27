Матео Ковачич: Азар спрашивал меня о «Реале» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол27 декабря 2018 10:10Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Матео Ковачич: Азар спрашивал меня о «Реале»

Полузащитник «Челси» Эден Азар интересуется вариантом перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Одноклубник бельгийца Матео Ковачич рассказал об интересе Азара к мадридскому клубу.

«Я считаю Азара невероятным футболистом. Ранее я и не знал, что он настолько хорош. Уверен, Эден может легко стать одним из трех лучших футболистов мира. Да, он спрашивал меня о «Реале», но сейчас мы оба сосредоточены на том, чтобы провести отличный сезон в «Челси», — приводит слова Ковачича Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет выручить с продажи Азара 170 миллионов евро. «Реал», в свою очередь, готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за «синих» на правах аренды.

#ковачич матео#азар эден#фк челси#фк реал мадрид#Возможные трансферы#апл#испанская примера
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта