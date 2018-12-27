Олег Романцев: Недавние изменения в «Спартаке» обнадеживают. 2019 год Свиньи – наш год

Футбол 27 декабря 2018 12:14 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

В академии имени Федора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов «Спартака».

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итоги уходящего года.

«2018-й получился для «Спартака» тяжелым, и хорошо, что он заканчивается. Недавние изменения меня обнадеживают. Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени. Но считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Одной семьей. Разумеется, вместе с болельщиками. Лично я планирую посетить все домашние матчи! К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год», - приводит слова Романцева пресс-служба красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков.