Олег Романцев: Недавние изменения в «Спартаке» обнадеживают. 2019 год Свиньи – наш год - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 12:14Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Олег Романцев: Недавние изменения в «Спартаке» обнадеживают. 2019 год Свиньи – наш год

В академии имени Федора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов «Спартака».

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итоги уходящего года.

«2018-й получился для «Спартака» тяжелым, и хорошо, что он заканчивается. Недавние изменения меня обнадеживают. Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени. Но считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Одной семьей. Разумеется, вместе с болельщиками. Лично я планирую посетить все домашние матчи! К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год», - приводит слова Романцева пресс-служба красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков.

#романцев олег#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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