Дмитрий Шнякин: То, что произошло с Дзюбой - голливудская история

Футбол 27 декабря 2018 16:08 Источник: «Собеседник» Автор: Спирин Дмитрий

Комментатор Дмитрий Шнякин отметил заслуги нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в 2018 году.

- Я был одним из многочисленных журналистов, которые участвовали в традиционном опросе еженедельника «Футбол», и тоже поставил Дзюбу на первое место. Очень много факторов, по которым видно, что он — в полнейшем порядке. Во-первых, взять удивительную историю его борьбы за чемпионат мира. Он давал интервью, в которых рассказывал о том, насколько все драматично развивалось, как сильно он об этом мечтал. Я этим словам верю, поскольку немного знаком с Артемом. Чемпионат мира он ни в коем случае не хотел пропустить. Добился этого путем того, что перешел в аренду в «Арсенал», где всех крошил. Он сам рассказывал, что каждый матч там был для него как маленький финал. Это был повод показать Черчесову, что он достоин сборной.

То, что с ним произошло — настоящая голливудская история о том, как спортсмен отвоевал себе место на Чемпионате мира, поехал на него с ощущением, что будет глубоким резервистом, но в итоге стал лидером. Артем, благодаря своему характеру, в этом году вообще сломал стереотип — доказал, что футболистов в нашей стране могут любить, а не только шутить над ними. Количество подписчиков в его инстаграме об этом тоже свидетельствует, - цитирует Шнякина "Собеседник".

По многим опросам, проводившимся ведущими спортивными СМИ, Артем Дзюба был признан в России футболистом года.