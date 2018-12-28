Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора «Локомотива» - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 12:56Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора «Локомотива»

Немец работал в клубе с января 2017 года.

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус сообщил, что завершает работу в клубе.

«После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане.

Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи», – написал немец в инстаграме.

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Dear friends, after two wonderful years in Moscow, I decided it was time for something new in my life - that's why I give up my position as the Sporting Director of Lokomotiv Moscow. But not without saying thank you. Thank you for a time that will remain in my memory forever. Celebrating the cup victory and the long-awaited third championship with this club - that was something very special. And one thing is clear: I‘m leaving as the Sporting Director, but I will stay as a supporter of this magnificent club. Thanks for everything and see you soon! Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи! #локомотив #fclokomotiv #рпл #тольколоко #самыйлучшийколлектив

Публикация от Erik Stoffelshaus (@estoffelshaus)

Напомним, Штоффельсхаус был назначен спортивным директором «Локомотива» в январе 2017 года.

Ранее он работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а также был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада).

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#рпл#фк локомотив#штоффельсхаус эрик#Футбол-Россия
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