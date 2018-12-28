Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора «Локомотива»

Футбол 28 декабря 2018 12:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Немец работал в клубе с января 2017 года.

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус сообщил, что завершает работу в клубе.

«После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане.

Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи», – написал немец в инстаграме.

Напомним, Штоффельсхаус был назначен спортивным директором «Локомотива» в январе 2017 года.

Ранее он работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а также был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада).

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