Кузьмичев заменит Штоффельсхауса в «Локомотиве»

Футбол 28 декабря 2018 13:19 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Немец покинул клуб после двух лет работы.

Новым спортивным директором «Локомотива» станет Владимир Кузьмичев, сообщает «Р-Спорт».

В пятницу стало известно о том, что этот пост покинул немец Эрик Штоффельсхаус, о чем он сам сообщил в инстаграме.

«Локомотив» в пятницу заочно проводит совет директоров, на котором (Илью) Геркуса должен сменить (Василий) Кикнадзе. Также ожидается, что Владимир Кузьмичев должен быть назначен спортивным директором вместо покидающего пост Эрика Штоффельсхауса», – сообщил источник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус также завершает работу в клубе. Его место займет Василий Кикнадзе.

Владимир Кузьмичев в настоящее время возглавляет академию «Локомотива».