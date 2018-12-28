Кузьмичев заменит Штоффельсхауса в «Локомотиве» - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 13:19Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Кузьмичев заменит Штоффельсхауса в «Локомотиве»

Немец покинул клуб после двух лет работы.

Новым спортивным директором «Локомотива» станет Владимир Кузьмичев, сообщает «Р-Спорт».

В пятницу стало известно о том, что этот пост покинул немец Эрик Штоффельсхаус, о чем он сам сообщил в инстаграме.

«Локомотив» в пятницу заочно проводит совет директоров, на котором (Илью) Геркуса должен сменить (Василий) Кикнадзе. Также ожидается, что Владимир Кузьмичев должен быть назначен спортивным директором вместо покидающего пост Эрика Штоффельсхауса», – сообщил источник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус также завершает работу в клубе. Его место займет Василий Кикнадзе.

Владимир Кузьмичев в настоящее время возглавляет академию «Локомотива».

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