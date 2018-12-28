Пике может завершить карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны»

Футбол 28 декабря 2018 15:29 Источник: Mundo Deportivo Автор: Липкин Антон

В феврале защитнику исполнится 32 года.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассматривает вариант завершения карьеры в 2020 году, сообщает Mundo Deportivo.

После этого 31-летний испанец намерен участвовать в выборах президента каталонцев, которые запланированы на 2021 год. О планах Пике в курсе нынешний президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, а также другие руководители.

В случае избрания президента Пике рассчитывает пригласить на тренерский пост тандем из своих бывших партнеров по команде – Хави и Андреса Иньесту. А бывший напарник Пике по центру обороны – Карлес Пуйоль – может стать техническим секретарем.

Воспитанник «Барселоны» выступает за команду с 2008 года. В 469 матчах за клуб Пике забил 43 гола.

Отметим, что нынешний контракт защитника рассчитан до 2022 года.