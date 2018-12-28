ЦСКА проявляет интерес к бразильскому форварду «Брюгге» - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 18:33Источник: Sport24.ru

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому форварду «Брюгге»

Нападающий «Брюгге» Уэсли Мораес может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на бельгийского агента Сантуша Верхулста, к 22-летнему форварду проявляет интерес ЦСКА.

Действующий контракт бразильца с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость нападающего в 14 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии Мораес провел 19 матчей в составе «Брюгге», записав на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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