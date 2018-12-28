Футбол 28 декабря 2018 20:07 Источник: Tuttomercato Автор: Липкин Антон

Аргентинец не останется в «Аталанте».

Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит», которому принадлежат права на игрока, сообщает Tuttomercatoweb.

25-летний аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды из российского клуба в августе этого года. В первом же матче с «Ромой» Ригони оформил дубль, однако с сентября полузащитник не провел ни одного полного матча. А в игре предыдущего тура с «Ювентусом» (2:2) он впервые не попал в заявку.

Ожидается, что Ригони пропустит и заключительный матч «Аталанты» в 2018 году – с «Сассуоло», который пройдет в субботу.

Также не исключено, что Ригони может продолжить карьеру в другом клубе серии A – «Фрозиноне».

Отметим, что контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2021 года.