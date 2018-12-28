Кержаков написал заявление о возможной подготовке его убийства

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков обратился в правоохранительные органы из-за опасений за свои жизнь и здоровье.
- Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье, - приводит слова Кержакова «Фонтанка».
Напомним, что о заявлении 28 декабря на своей странице в Instagram сообщила жена Кержакова Милана Тюльпанова. «По поводу вопросов ко мне о встречах сына с отцом: двуличию Александра нет предела - 27 декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка, а 26-го, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», - написала Тюльпанова.
Ранее Тюльпанова сообщила, что забрала общего сына у супруга.
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Хочу обратиться к общественности с просьбой вернуться к делу Кати Сафроновой и ее маленького сына Игоря.Я очень надеюсь,что ее ситуация в ближайшем будущем изменится! В Катином деле все было поставлено так, что ей просто не оставили выбора. Спасибо всем неравнодушным! Вместе мы сильнее! По поводу вопросов ко мне о встречах сына с отцом: двуличию Александра нет предела 😂 - 27го декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребёнка,а 26го ,как оказалось,написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно,без фактов,но от души))) Пользуясь случаем: Саша , не волнуйся , живи спокойно, не оглядываясь , хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребёнком,никто не покушается на твою драгоценную жизнь 😂
Публикация от Tyulpanova Milana (@milana_tulpanova)