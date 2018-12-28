Защитник «Томи» зимой может перейти в «Уфу» или «Оренбург»

Футбол 28 декабря 2018 22:09 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Защитник Дмитрий Тихий зимой может перейти из «Томи» может в клуб РПЛ. Как сообщает «Матч ТВ», наиболее вероятные варианты - «Оренбург» и «Уфа».

- Мне сказали, что конкретика будет в начале января. Ухожу ли я из «Томи»? Вот от этой конкретики все и зависит. Рассматриваю варианты в премьер-лиге, хочу там играть. А в ФНЛ не вижу смысла что-то менять. Если нет, то, скорее всего, останусь. То же самое я сказал и главному тренеру «Томи» Василию Баскакову, предупредил его, - приводит слова Тихого «Матч ТВ».

Добавим, что Тихий в текущем сезоне первенства ФНЛ провел 20 матчей в составе «Томи».