«Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 декабря 2018 11:50Источник: ФК «Томь»Автор: Липкин Антон

«Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи»

Долги по заработной плате должны закрыть на первой неделе после праздников.

Компания ПАО «Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи». Об этом заявил президент клуба и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом клуба», – говорится в сообщении на официальной странице клуба «В Контакте».

Ранее полузащитник «Томи» Илья Кухарчук сообщил, что задолженность клуба по зарплате перед игроками составляет шесть месяцев.

После 24 туров ФНЛ «Томь» занимает второе место, отставая на одно от «Тамбова».

#фнл#фк томь#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта