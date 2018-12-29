Футбол 29 декабря 2018 11:50 Источник: ФК «Томь» Автор: Липкин Антон

Долги по заработной плате должны закрыть на первой неделе после праздников.

Компания ПАО «Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи». Об этом заявил президент клуба и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом клуба», – говорится в сообщении на официальной странице клуба «В Контакте».

Ранее полузащитник «Томи» Илья Кухарчук сообщил, что задолженность клуба по зарплате перед игроками составляет шесть месяцев.

После 24 туров ФНЛ «Томь» занимает второе место, отставая на одно от «Тамбова».