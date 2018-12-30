Педро Роша может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро»

Футбол 30 декабря 2018 12:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Спартака» Педро Роша попал в сферу интересов бразильского клуба «Атлетико Минейро».

Об этом сообщает Toque Di Letra.

Представители бразильского клуба уже контактировали с представителями 24-летнего футболиста. При этом в «Атлетико Минейро» понимают, что заполучить Рошу будет нелегко. Контракт хавбека с российской командой действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне южноамериканский полузащитник принял участие в четырех официальных матчах «Спартака», но результативными действиями не отметился.