Педро Роша может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро» - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 12:59Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Педро Роша может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро»

Полузащитник «Спартака» Педро Роша попал в сферу интересов бразильского клуба «Атлетико Минейро».

Об этом сообщает Toque Di Letra.

Представители бразильского клуба уже контактировали с представителями 24-летнего футболиста. При этом в «Атлетико Минейро» понимают, что заполучить Рошу будет нелегко. Контракт хавбека с российской командой действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне южноамериканский полузащитник принял участие в четырех официальных матчах «Спартака», но результативными действиями не отметился.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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