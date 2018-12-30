Ахметов мог перейти в "Крылья Советов" прошлым летом

Футбол 30 декабря 2018 13:13 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Спирин Дмитрий

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

- Можно ли пригласить в «Крылья» Эрика Бикфалви из «Урала»? Не стану лукавить - нам очень нравится этот игрок и он бы подошел игровой модели «Крыльев». Но Бикфалви - действующий игрок «Урала» и у него достаточно высокая опция выкупа в контракте. Хотя, конечно, игрок такого уровня не помешал бы не только нам, но и многим командам РПЛ.

Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев могли оказаться в «Крыльях» этим летом.

Касательно перехода Джано, Шишкина и Тимофеева, то клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер, - цитирует Голубина официальный сайт клуба.

Самарцы занимают 13-ю строчку турнирной таблицы РПЛ после 17 туров.