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Футбол30 декабря 2018 13:54Источник: Официальный сайт КремляАвтор: Спирин Дмитрий

Путин поблагодарил Инфантино за содействие во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом главу ФИФА Джанни Инфантино.

"Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу в России - события, которое стало настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В финале турнира сборная Франции обыграла хорватов со счетом 4:2.

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