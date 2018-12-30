Путин поблагодарил Инфантино за содействие во время ЧМ-2018

Футбол 30 декабря 2018 13:54 Источник: Официальный сайт Кремля Автор: Спирин Дмитрий

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом главу ФИФА Джанни Инфантино.

"Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу в России - события, которое стало настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В финале турнира сборная Франции обыграла хорватов со счетом 4:2.