Юрий Семин: Гилерме – лучший вратарь в России

Футбол 30 декабря 2018 14:09 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что считает вратаря команды Маринато Гилерме лучшим голкипером в стране.

- Он помощник не только мне – клубу. Большой помощник. Этот парень многое пережил в России. Приехал в детстве, в 18 лет, и получил тяжелые «кресты». Наш селекционер Тищенко высмотрел его в низшей лиге, совсем молоденького. В тот период я был президентом. Не видел Гилерме в Бразилии, но когда его привезли, очень понравился. Необыкновенно длинные руки. Строение организма как раз для того, чтобы закрывать все углы. Он был худенький, и поначалу как-то не пошло. Я уже начал сомневаться, но Сергей Овчинников у нас с вратарями работал, он правильный дал посыл: «Я таких длинных и мягких рук не видел. Великолепная реакция. Немножко силовые качества поднять, и заиграет». Так и случилось. Выучил русский язык, был во второй команде, все перетерпел. Психологически очень сильный парень. В воротах должен стоять только сильный человек. Чтобы думать, допуская ошибки, «жизнь продолжается», а не «какой я плохой». Гилерме, на мой взгляд, лучший в России вратарь.

- Лучше Акинфеева?

- Лучший в России. Это мое личное мнение. Основано на том, что он забирает весь верх, все угловые, все фланговое, вратарская площадь его. И, конечно, если бы не Коченков с Медведевым, может, Гилерме и не отыграл бы сезон так хорошо. Это конкуренция. Он меньше всех пропустил мячей в минувшем сезоне, правильно? И оборона «Локомотива» тоже. Наверное, есть смысл удивиться, почему его не взяли в сборную на чемпионат мира, - приводит слова Семина «Матч ТВ».

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