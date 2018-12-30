«Крылья Советов» подтвердили интерес к Шишкину, Ананидзе и Тимофееву

Футбол 30 декабря 2018 16:30 Источник: ФК «Крылья Советов»

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин подтвердил интерес самарского клуба к защитнику «Краснодара» Роману Шишкину, а также полузащитникам «Спартака» Жано Ананидзе и Артему Тимофееву.

- Роман Шишкин – игрок достаточно универсальный, готовый закрыть сразу несколько позиций на поле. Он играл как флангового защитника, так и центрального. Также выходил в опорной зоне. Если мы приглашаем его, значит очень на него рассчитываем.

Помогут ли Жано, Шишкин и Тимофеев «Крыльям»? Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер, - приводит слова Голубина официальный сайт «Крыльев Советов».

Добавим, что Роман Шишкин в текущем сезоне провел три матча чемпионата России за «Краснодар», Ананидзе - один за «Спартак». На счету Тимофеева семь игр в составе красно-белых, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи.